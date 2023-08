New York - Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Tennis-Jungstar scheiterte zum Auftakt mit 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 am Spanier Roberto Carballés Baena.

Während der Partie ließ sich Rune im dritten Satz am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige hatte zuletzt bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Viertelfinale erreicht. Seit dem Rasen-Klassiker Mitte Juli hat er jedoch kein Match mehr gewonnen.

Die Ansetzung für die Partie gegen Carballés Baena auf Platz 5 abseits der großen Stadien in New York hatte Rune vorab spöttisch kommentiert. Bei X, vormals Twitter, veröffentlichte er einen Plan der Anlage und schrieb: „Falls ihr Court 5 finden könnt, das ist, wo ich mein erstes Match am Montag spielen werde.“