Los Angeles - Kurzer Prozess am letzten Spieltag der Gruppenphase: Mit einem schonungslosen 2:0-Sieg des Vereinigten Königreichs gegen Frankreich stehen die fünf Teilnehmer aus der Konferenz Europe und Mittlerer Osten bei den Playoffs des Overwatch World Cup 2023 fest.

Aus der Gruppe A werden das Vereinigte Königreich als Erstplatzierter, Spanien und Frankreich zum OWWC reisen. In der Gruppe B qualifizierten sich Saudi-Arabien und Finnland für das globale Turnier.

Auch die deutsche Nationalmannschaft nahm an der Vorrunde teil. Das Team bezwang in Gruppe B Polen, Neuseeland und die Türkei, unterlag aber in den anderen Qualifikationsmatches. Mit einem Endstand von 3:4 reichte es nur für Tabellenplatz fünf von acht.

Beim seit 2016 veranstalteten OWWC treffen Nationalmannschaften bestehend aus den besten Spielern ihrer Länder aufeinander. Nach einer pandemiebedingten Pause ist es die erste Overwatch-Weltmeisterschaft seit 2019. Dort errangen die USA im Finale gegen China den Titel. Das Finale des OWWC 2023 findet vor Publikum auf der diesjährigen Blizzcon in Anaheim, Kalifornien vom 3. bis 4. November statt.