Chorzow - Die deutschen Leichtathleten sind mit einem fünften Platz in der Gesamtwertung der Team-Europameisterschaft in Chorzow gestartet.

Mit 121,5 Punkten lagen sie am Freitag nach dem ersten der drei Wettkampftage hinter Italien (141), Großbritannien (131,5), Polen (127) und den Niederlanden (125). Deutschland gewann die Team-EM zuletzt 2017. Polen, das bei den vergangenen zwei Auflagen 2019 und 2021 erfolgreich war, gilt vor heimischer Kulisse als Favorit.

Für den einzigen deutschen Sieg zum Auftakt sorgte Diskuswerferin Kristin Pudenz (30). Die Olympia-Zweite aus Potsdam gewann mit 66,84 Metern. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich eine Saisonbestleistung werfen kann. Und der Sieg für Deutschland, 16 Punkte – das kann ja auch nicht schaden“, sagte Pudenz. Die zweitbeste Platzierung erreichte im Kugelstoßen die 24 Jahre alte Mannheimerin Yemisi Ogunleye, die mit 18,85 Metern hinter der Portugiesin Auriol Dongmo (19,07) Zweite wurde.

Meyer wird Fünfte

Hindernislauf-Vizeeuropameisterin Lea Meyer trat über 5000 Meter an, rannte lange an der Spitze mit, kam am Ende aber als Fünfte ins Ziel. „Das ist definitiv nicht das gewesen, was ich hier heute erreichen wollte“, sagte 25-jährige Leverkusenerin. „Ich habe in den entscheidenden Momenten nicht richtig durchgezogen.“ Nicht gut lief es auch für Lisa Mayer: Über 100 Meter wurde die Staffel-Europameisterin aus Wetzlar in ihrem Lauf in 11,36 Sekunden nur Achte.

In Chorzow hat der Deutsche Leichtathletik-Verband neun Nationalmannschafts-Neulinge aufgeboten, weil eine Reihe von Topathleten wie die Europameisterinnen Gina Lückenkemper (Sprint) und Konstanze Klosterhalfen (Lauf) oder Weltmeisterin Malaika Mihambo (Weitsprung) absagten.