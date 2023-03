Tatjana Maria scheitert bei Turnier in Monterrey knapp

Tatjana Maria ist beim Turnier in Monterrey ausgeschieden.

Monterrey - Tennisspielerin Tatjana Maria hat den Viertelfinal-Einzug beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey knapp verpasst. Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres verlor in einem engen Match 6:7 (5:7), 6:7 (3:7) gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto.

Die Niederlage der 35-jährigen Maria gegen die an Nummer acht gesetzte Cocciaretto stand erst nach Mitternacht nach gut zwei Stunden Spielzeit fest. Damit sind keine deutschen Spielerinnen mehr in dem Turnier vertreten. Die Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko ist mit knapp 260.000 Dollar dotiert.