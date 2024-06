Tatjana Maria scheidet beim Tennisturnier in Bad Homburg in der ersten Runde aus. Jetzt liegen die Hoffnungen vor allem auf der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Kerber.

Tatjana Maria scheitert an Auftakthürde in Bad Homburg

Bad Homburg - Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Bad Homburg nach einer enttäuschenden Vorstellung in der ersten Runde ausgeschieden. Die 36-Jährige unterlag Wiktorija Tomowa aus Bulgarien 1:6, 3:6.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber greift am Montag in Bad Homburg ins Geschehen ein. Die gebürtige Bremerin ist gegen die Russin Diana Schneider gefordert.

Die eigentlich schon in der Qualifikation ausgeschiedene Tamara Korpatsch ist als sogenannte Lucky Loserin in das Hauptfeld nachgerückt. Korpatsch profitierte von der kurzfristigen Absage der ehemaligen Weltranglistenersten Viktoria Asarenka (Belarus) und trifft in der ersten Runde auf die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Das Turnier in Bad Homburg dient der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das Grand-Slam-Event beginnt am 1. Juli.