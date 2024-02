Tatjana Maria als derzeit beste deutsche Tennisspielerin verliert im Achtelfinale von Cluj-Napoca unerwartet deutlich. Dabei ist sie als favorisierte Spielerin in die Partie gegangen.

Cluj-Napoca - Tennisspielerin Tatjana Maria hat im Achtelfinale des WTA-Turniers im rumänischen Cluj-Napoca ein Debakel erlebt.

Die 36 Jahre alte Schwäbin schied gegen die gleichaltrige Italienerin Sara Errani unerwartet deutlich mit 0:6, 1:6 aus und schrammte nur knapp an der Höchststrafe im Tennis vorbei. Erst beim Stande von 0:5 im zweiten Satz gelang ihr der einzige Spielgewinn.

Maria war bei dem Turnier der 250er-Kategorie an Position zwei gesetzt (Weltranglisten-49.) und von der Rangliste her als Favoritin ins Duell mit Errani gegangen (98.). Die weiteren deutschen Teilnehmerinnen Tamara Korpatsch und Laura Siegemund hatten in der ersten Runde verloren.