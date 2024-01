Vier Teams sind noch dabei, ein Sieg fehlt zum Einzug in den Super Bowl. Die NFL-Saison nähert sich dem Höhepunkt. In der Box der Chiefs jubelt ein bekannter Fan mit entblößtem Oberkörper.

Detroit - Taylor Swift staunte mit weit aufgerissenem Mund, unweit des Pop-Superstars zog der Bruder ihres Freundes in eisiger Kälte blank: Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs nimmt in der besten Football-Liga der Welt Kurs auf die nächste Krönung und hat mit dem Einzug ins Halbfinale für denkwürdige Szenen gesorgt. Die in Deutschland bekannten Gesichter um Patrick Mahomes und Travis Kelce dürfen mal wieder vom Triumph in der NFL träumen.

Kelce - Partner von Superstar Swift - kam beim 27:24 bei den Buffalo Bills auf zwei Touchdowns. Auf der Tribüne herrschte freudige Ekstase. Der Matchwinner warf Swift im Publikum zunächst einen Luftkuss zu, im Anschluss formte er mit seinen Händen ein Herz.

„Großartiger Job“

Kelces Bruder Jason, der ebenfalls Football-Profi ist, zog komplett euphorisch sein Shirt aus und jubelte trotz Minustemperaturen mit entblößtem Oberkörper. „Wir haben einen großartigen Job gemacht“, sagte Mahomes, der beim Super Bowl in Las Vegas am 11. Februar einen weiteren Titelgewinn anstrebt.

Möglicher Gegner dann: Die Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner hatte mit einem Touchdown und als erneut bester Receiver seines Teams am Sonntag großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Durch das 31:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers fehlt den Lions nur noch ein Sieg zum Einzug in den Super Bowl. Es wäre eine Premiere für Detroit.

Goff von den Fans gefeiert

Letzte Hürde auf dem Weg dorthin: die San Francisco 49ers. „Das ist ein großartiges Team und das wird ein tolles Duell“, sagte Quarterback Jared Goff nach dem 600. Sieg in der Geschichte der Detroit Lions, Playoffs und Hauptrunde zusammengerechnet.

Bei den Los Angeles Rams brauchten sie ihn vor drei Jahren nicht mehr, nun sangen die Fans in Detroit seinen Namen schon vor Spielbeginn. „Das sind einfach die besten, schau dich um. Die werden noch eine Weile hier bleiben, das war unser letztes Spiel zu Hause in dieser Saison“, sagte er beim TV-Interview unmittelbar nach dem größten Erfolg des Teams seit mehr als 30 Jahren.

Kansas City erneut in Außenseiter-Rolle

Sollten die Lions im Finale der National Football Conference gegen die 49ers gewinnen, geht es im Endspiel entweder gegen die Baltimore Ravens oder Titelverteidiger Kansas City. Baltimore und San Francisco genießen in den Halbfinal-Spielen am kommenden Wochenende Heimrecht und gelten bei den Buchmachern als Favoriten.

Die Chiefs haben aber reichlich Erfahrung mit den Entscheidungsspielen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Auch gegen die Bills gewannen sie aus einer Außenseiterrolle.

Bei den Lions ist die Ausgangslage eine andere. Letztmals - und zum bislang einzigen Mal - stand die Mannschaft 1992 in einem Conference-Finale, das sie damals bei den Washington Redskins verlor. Die vier Meisterschaften in ihrer Geschichte holte sie in der Zeit vor der Super-Bowl-Ära nach Detroit, die letzte stammt aus dem Jahr 1957.

Goff allerdings stand mit den Rams schon in einem Super Bowl und ist nun der unumstrittene Anführer in Detroit. Ungewohnt viele seiner Würfe in Richtung St. Brown kamen zunächst zwar nicht ans Ziel. Mit am Ende acht gefangenen Pässen, 77 Yards und seinem Touchdown war der 24 Jahre alte Sohn einer Leverkusenerin und eines ehemaligen US-Bodybuilders aber erneut ein entscheidender Faktor für sein Team.