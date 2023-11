Cancun - Iga Swiatek hat mit Verspätung das Endspiel bei den WTA-Finals erreicht und spielt gegen Jessica Pegula um den Titel und den Status als Weltranglistenerste.

Gegen Aryna Sabalenka aus Belarus, derzeit die Nummer eins der Welt, setzte sich die 22 Jahre alte Polin am Sonntag im Halbfinale 6:3, 6:2 durch. Die Partie war wegen der stetigen Schauer in Mexiko am Samstag nach vier Spielen unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt worden.

Swiatek konnte sich besser auf die Umstände einstellen und zog rasch auf 4:1 davon. Im auf Montag verschobenen Finale gegen die US-Amerikanerin Pegula kann Siwatek nun erstmals den Titel beim Saisonfinale holen und zudem wieder auf Rang eins der Weltrangliste vorrücken.