Tim Stützle trifft im Schlussdrittel zum Ausgleich für die Ottawa Senators. Gegen den neuen Spitzenreiter der Eastern Conference in der NHL ist das aber zu wenig.

Stützle-Tor reicht nicht für Senators in NHL

Sunrise - Das 14. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat den Ottawa Senators in der NHL nicht zum Sieg gereicht. Der 22-Jährige aus Viersen traf gegen die Florida Panthers im Schlussdrittel zwar zum 2:2, in der Verlängerung machte Anton Lundell dann aber den Sieg der Gastgeber perfekt. Die Panthers kletterten damit auf Rang eins der Eastern Conference, die Senators stecken nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen weiter im Tabellenkeller fest. Nur die Columbus Blue Jackets haben in der Eastern Conference der National Hockey League eine noch schlechtere Bilanz als Ottawa.