Zum Abschluss der regulären Saison in der NHL gewinnen die Ottawa Senators ein verrücktes Spiel - auch dank Tim Stützle. Erstmals in seiner NHL-Karriere spielt der Angreifer nun in den Playoffs.

Ottawa - Die Ottawa Senators um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihr letztes reguläres Saisonspiel gewonnen. Gegen die Carolina Hurricanes siegte Ottawa in einem wilden Match mit 7:5 (3:2, 0:3, 4:0).

Nachdem die Senators im ersten Drittel mit drei Toren geführt hatten, drehten die Hurricanes mit fünf Treffern innerhalb von zehn Minuten zum Ende des ersten und Beginn des zweiten Drittels die Partie. Im Schlussdrittel schlugen dann wiederum die Senators, angeführt von Stützle, mit vier Treffern entscheidend zurück. Der deutsche Center bereitete den Anschluss- und Führungstreffer mit vor und erzielte kurz vor Schluss den Endstand.

Mit 24 Toren und 55 Torvorlagen spielte der 23 Jahre alte Angreifer seine zweitproduktivste Saison in mittlerweile fünf Jahren in der NHL. Als Topscorer führte Stützle die Senators in die ersten Playoffs seit acht Jahren. Dort trifft Ottawa ab Sonntag in einem kanadischen Duell auf die Toronto Maple Leafs.

Peterka mit persönlichem Punkterekord

Die Playoffs verpasst haben dagegen erneut JJ Peterka und Moritz Seider, trotz guter individueller Spielzeiten. Beim 5:4 seiner Buffalo Sabres gegen die Philadelphia Flyers gelang Peterka sein 27. Saisontreffer und seine 41. Torvorlage der Saison. Der langjährige Sabres-Coach Lindy Ruff erreichte mit dem Sieg als fünfter Trainer in der NHL die Marke von 900 Siegen.

Peterka stellte derweil in seiner dritten vollen Saison eine neue persönliche Punkte-Bestmarke auf. Nur Topstar Leon Draisaitl und Stützle gelangen als Deutsche in der NHL mehr Scorerpunkte in einer Spielzeit.

Seider unterlag mit den Detroit Red Wings im letzten Saisonspiel bei den Toronto Maple Leafs mit 3:4 nach Verlängerung. Toronto hatte zuvor zwei Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit ausgeglichen. Seider verbuchte einen Assist.