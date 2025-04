Tim Stützle spielt seine fünfte Saison in der NHL - und darf zum ersten Mal an den Playoffs um den Stanley Cup teilnehmen. Trotz einer Niederlage sind die Ottawa Senators qualifiziert.

Stützle erstmals in seiner Karriere in den NHL-Playoffs

Columbus - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle wird erstmals in seiner Karriere in den NHL-Playoffs spielen. Zwar verloren seine Ottawa Senators 2:5 gegen die Columbus Blue Jackets, von einem Wildcard-Platz können sie aber nicht mehr verdrängt werden. Zuletzt hatte das Team aus der kanadischen Hauptstadt in der Saison 2016/2017 an den Playoffs teilgenommen. Stützle läuft seit der Spielzeit 2020/2021 für die Senators auf und zählt inzwischen zu den besten deutschen Eishockey-Profis in der NHL.

Ebenfalls sicher in den Playoffs ist sein zurzeit verletzter Landsmann Nico Sturm mit den Florida Panthers, die am Dienstagabend (Ortszeit) 3:1 bei den Toronto Maple Leafs gewannen. Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers auf Playoff-Kurs, Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben nach dem 1:4 gegen die Montreal Canadiens dagegen nur noch theoretische Chancen.

Alle anderen deutschen Profis haben mit ihren Teams die Teilnahme an den Stanley-Cup-Playoffs verpasst. Daran änderte auch das 3:0 der Buffalo Sabres gegen die Carolina Hurricanes nichts - Nationalspieler JJ Peterka erzielte dabei aber immerhin sein 26. Saisontor.