Sturm feiert mit Colorado nächsten Kantersieg

Nico Sturm (r/78) von Colorado in Aktion gegen Matt Duchene (95) von Nashville.

New York - Die Colorado Avalanche haben auch die dritte Begegnung in der ersten Runde der NHL-Playoffs gewonnen. Das Team um den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm siegte mit 7:3 (2:1, 3:2, 2:0) gegen die Nashville Predators.

Damit haben die Avalanche die Chance, am Montag bereits in die nächste Runde einzuziehen. Bester Mann bei Colorado war Gabriel Landskog mit je zwei Toren und Assists. Sturm konnte in seinen knapp zwölf Minuten auf dem Eis hingegen keinen Scorerpunkt sammeln.