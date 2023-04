Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm (l) und Edmonton Oilers-Spieler Leon Draisaitl in der König Pilsener Arena.

Los Angeles - Für den ehemaligen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist der Erfolgsdruck für Leon Draisaitl in den anstehenden NHL-Playoffs noch größer als in der Vergangenheit.

„Am Ende des Tages kommt es auf den Stanley Cup an“, sagte Sturm der Deutschen Presse-Agentur über Draisaitl und seinen Partner Connor McDavid. „Die sind unter einem enormen Druck, heuer noch mehr als letztes Jahr. Wenn es nicht klappt, ist noch etwas Zeit da würde ich sagen, aber die wird immer weniger. Jeder erwartet von McDavid und ihm, dass sie diesen Pokal jetzt mal holen.“ Draisaitl steht noch zwei weitere Jahre unter Vertrag, McDavid noch drei.

Die Playoffs in der NHL beginnen am 17. April, für die Oilers geht es in den verbleibenden Hauptrunden-Partien noch um die Ausgangslage. Die Teilnahme ist bereits sicher. Sturm arbeitete bis zum vergangenen Sommer als Co-Trainer der Los Angeles Kings und ist seither für das Farmteam der Kings, die Ontario Reign, als Chefcoach verantwortlich.