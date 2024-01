Ein deutsches Trio feiert jeweils einen erfolgreichen Auftakt in die neue Tennis-Saison. Jan-Lennard Struff schafft dabei Außergewöhnliches.

Gewann seine Auftaktpartie in Brisbane: Yannick Hanfmann.

Brisbane/Hongkong - Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet.

In Hongkong gewann Struff ein spannendes Erstrundenspiel gegen den früheren kroatischen US-Open-Sieger Marin Cilic 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Schon im zweiten Satz wehrte der zweitbeste deutsche Tennisprofi fünf Matchbälle von Cilic ab und rettete sich in den entscheidenden Durchgang, Dabei konnte Cilic vier weitere Matchbälle nicht verwerten.

Hanfmann und Altmaier behaupteten sich beim ATP-Turnier in Brisbane. Hanfmann (32) bezwang in der ersten Runde überraschend den an Nummer fünf gesetzten Amerikaner Sebastian Korda mit 7:5, 6:4 und bekommt es mit Qualifikant James Duckworth aus Australien zu tun. Altmaier (25) setzte sich gegen den australischen Außenseiter Li Tu mit 7:6, (7:5), 7:6 (7:4) durch und trifft im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, der zum Auftakt gegen den Briten Andy Murray gewonnen hatte.

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ist in der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 14. Januar beginnen, beim Teamwettbewerb United Cup im Einsatz.