Bei Ski-Ass Linus Straßer läuft es nicht. Die hohen Erwartungen kann der Slalom-Fahrer diese Saison bislang nicht erfüllen. Auch in Frankreich scheitert er.

Für Linus Straßer hat es in Val d'Isere nicht gereicht.

Val d'Isère - Skirennfahrer Linus Straßer ist beim Weltcup-Slalom in Val d'Isère ausgeschieden und kommt diese Saison weiter nicht in Schwung. Bei schwierigen Lichtverhältnissen leistete sich der 32 Jahre alte Münchner einen Fehler im zweiten Lauf. Nach dem ersten Durchgang lag er noch auf dem siebten Platz.

Den Sieg in den französischen Alpen sicherte sich der Norweger Henrik Kristoffersen. Er blieb um 0,52 Sekunden vor seinem Teamkollegen Atle Lie McGrath. Dritter wurde der Schweitzer Loic Meillard.

Nach Platz zwei in der Slalom-Wertung der Vorsaison galt Straßer diesen Winter eigentlich als einer der Topkandidaten auf den Gesamtsieg in der Disziplin-Wertung. Im finnischen Levi wurde er im ersten Torlauf der Saison Siebter, doch in Gurgl verpasste er als 38. den zweiten Durchgang und holte keine Punkte.

Seine deutschen Teamkollegen Anton Tremmel und Adrian Meisen schafften es im ersten Lauf von Val d'Isère nicht in die Top 30 und damit nicht in den zweiten Durchgang.

Nach Sturz: Kein Start von Noël

Der französische Olympiasieger Clément Noël, der zuvor beide Slaloms dieser Saison gewonnen hatte, konnte nach einem Sturz beim Riesenslalom am Vortag nicht am Rennen teilnehmen.

Wie der französische Skiverband auf X mitteilte, habe sich Noel den Knöchel verstaucht. In einer Instagram-Story schrieb der Verletzte vor dem Sonntagsrennen: „Nicht bereit für heute... bis bald.“