Stephen Curry von Golden State Warriors und Sabrina Ionescu von den New York Liberty posieren für Fotos.

Indianapolis (dpa) – - Beim All-Star-Wochenende der NBA sind erstmals ein männlicher Profi aus der National Basketball Association und eine Spielerin aus der WNBA in einem Dreierwettbewerb direkt gegeneinander angetreten. Stephen Curry setzte sich dabei im Rahmen des Show-Events in Indianapolis knapp gegen Sabrina Ionescu durch. Der Aufbauspieler der Golden State Warriors kam auf 29 Punkte, Ionescu von den New York Liberty auf 26.

„Sie hat die Latte sehr hoch gelegt, das war unglaublich zu verfolgen. Als ich zwei Dreier nacheinander verfehlt hatte, wusste ich, dass ich heißlaufen muss“, sagte Curry, der nach Ionescu antrat. Zum Duell zwischen NBA-Spieler und WNBA-Spielerin sagte Ionescu: „Wenn du werfen kannst, kannst du werfen. Es ist egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Es zählt nur dein Herz und dass du die Beste sein willst, die du nur sein kannst.“

Nachdem Ionescu beim Dreierwettbewerb der Frauen-Basketballliga WNBA im vergangenen Jahr einen Rekord von 37 Punkten aufgestellt hatte, forderte sie Curry heraus. Innerhalb einer Minute nahmen beide jeweils fünf Würfe von fünf Positionen hinter der NBA-Dreierlinie, also aus einer größeren Entfernung, als das Ionescu aus der WNBA gewohnt ist.

Im eigentlichen Dreierwettbewerb der NBA verteidigte Damian Lillard von den Milwaukee Bucks seinen Titel – als erster Spieler seit Jason Kapono 2008. Lillard erzielte in der Finalrunde 26 Punkte und landete damit knapp vor Trae Young (24 Punkte) und Karl-Anthony Towns (22).

Im Dunk-Wettbewerb setzte sich Mac McClung aus der NBA-Entwicklungsliga im Finale gegen Jaylen Brown von den Boston Celtics durch. Bei seinem letzten Versuch dunkte McClung über die 2,16 Meter große NBA-Legende Shaquille O'Neal und erhielt dabei die Höchstpunktzahl von 50. Bereits in der vergangenen Saison hatte McClung den Wettbewerb gewonnen.

Am Sonntag (Ortszeit) findet mit dem All-Star-Spiel der Höhepunkt des Show-Events statt, dann treten die besten NBA-Spieler gegeneinander ein.