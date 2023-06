Aachen - Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke hat sich sechs Tage nach ihrem Schlüsselbeinbruch bereit für das CHIO-Turnier in Aachen gemeldet.

„Franz und ich sind fit und wir freuen uns auf Aachen“, verkündete Klimke via Instagram in einem Video. Darin sitzt sie auf ihrem Pferd Franz. Die zweimalige Team-Olympiasiegerin hatte sich am vergangenen Samstag in Luhmühlen bei einem Sturz verletzt und musste sich einer Operation unterziehen.

Die 55-Jährige wird wohl wie geplant im Nationenpreis mit der deutschen Equipe beim CHIO in Aachen reiten. Das Turnier gilt als wichtige Sichtung für die Nominierung für die Reit-Europameisterschaften vom 4. bis 10. September in Riesenbeck. Die EM im Vielseitigkeitsreiten findet vom 9. bis 13. August in Le Pin au Haras in Frankreich statt.