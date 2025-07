Stars, Goldanwärter und TV: Die Schwimm-WM in Singapur

WM in Singapur

Als Olympiasieger und Weltrekordhalter zur WM: Lukas Märtens will wieder angreifen.

Singapur - Florian Wellbrock und Oliver Klemet im Freiwasser, Olympiasieger Lukas Märtens im Becken: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften zählen deutsche Sportler wieder zu den Goldkandidaten. In der Nacht von Montag auf Dienstag werden die ersten Medaillen der bis zum 3. August andauernden Titelkämpfe vergeben. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet zuvor die wichtigsten Fragen rund um das Großereignis.

In welchen Sportarten werden Medaillen vergeben?

Bei den Weltmeisterschaften kämpfen Athletinnen und Athleten in sechs Disziplinen um Podestplätze. In der ersten WM-Hälfte messen sich die Freiwasserschwimmerinnen und Freiwasserschwimmer im Meer vor Singapur. Das sehr warme Wasser mit voraussichtlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad stellt sie vor besondere Herausforderungen.

Zudem ist das Wasserball-Turnier bereits gestartet (ohne deutsche Beteiligung). Es folgen die Wettkämpfe im Synchronschwimmen, im High Diving (Klippenspringen) und Wasserspringen. Am 27. Juli geht es dann im Beckenschwimmen los.

Sind die großen Stars dabei?

Anders als bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Doha, als einige Athletinnen und Athleten im Sinne der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele auf eine Teilnahme verzichteten, sind diesmal fast alle Topstars ihrer Disziplinen dabei. Unter ihnen sind Frankreichs Schwimm-Wunder Léon Marchand, US-Medaillensammlerin Katie Ledecky sowie die dreimalige Paris-Olympiasiegerin Summer McIntosh aus Kanada. Die Konkurrenz für das deutsche Team ist also riesig und hochkarätig.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Der größte Hoffnungsträger bei den prestigeträchtigen Beckenrennen ist Märtens. Der 23-Jährige krönte sich im vergangenen Sommer zum Olympiasieger und zeigte auch in diesem Jahr schon seine Extraklasse: Im April unterbot er den fast 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Auch die Langstrecken-Asse Wellbrock, Sven Schwarz und Isabel Gose haben Podestchancen. Das gilt auch für Schmetterlingsschwimmerin Angelina Köhler, die über 100 Meter als Titelverteidigerin an den Start geht.

Im Freiwasser haben wohl vor allem Wellbrock und Olympia-Silbergewinner Klemet Aussichten auf Edelmetall. Zudem ist Deutschland in der Staffel und im neuen Knockout-Sprint stark einzuschätzen. In diesen Disziplinen will diesmal auch Beckenschwimmerin Gose zum Erfolg beitragen.

Etwas Historisches könnte zudem Synchronschwimmerin Klara Bleyer gelingen. Die 21-Jährige aus Bochum hat als Europameisterin realistische Chancen, als erste Deutsche überhaupt, eine WM-Medaille in ihrer Disziplin zu gewinnen.

Kann ich die WM im Fernsehen verfolgen?

Das ZDF zeigt die Beckenrennen täglich als Livestream in der Mediathek und im Internet. Zudem sind Zusammenfassungen in Sportsendungen im Fernsehen geplant. Die Beckenschwimmer messen sich an acht Tagen. Der letzte Wettkampftag ist Sonntag, der 3. August.