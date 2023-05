Bukarest - Im Auftaktspiel des neuen westeuropäischen Dota Pro Circuit hat Entity mit 2:0 gegen Team Liquid gewonnen. Das Team um den Deutschen Daniel „Stormstormer“ Schoetzau gewann das Match in 49 Minuten. Liquid musste mit einem Ersatzspieler antreten.

„Wir sind nicht so erschöpft wie andere Teams, weil wir nicht beim Major waren“, sagte Stormstormer im Interview nach dem wichtigen Sieg. Entity erreichte in der vergangenen Saison nur den sechsten Platz und verpasste damit die Teilnahme am Major in Berlin. „Wir haben sehr früh mit dem Bootcamp begonnen, gleich nach dem Major“, sagte Stormstormer. „Wir wollten uns so gut wie möglich vorbereiten.“

Gaimin Gladiators um den Deutschen Erik „tOfu“ Engel gewann mit 2:1 gegen Quest Esports, das im vergangenen Split noch Ooredoo Thunders hieß. „Unser einziges Übungsspiel diese Woche war heute, vor diesem Match“, erzählte Quinn „Quinn“ Callahan im Interview des Turnierstreams auf Twitch. Das Team gewann eine Woche zuvor das Berlin-Major und versuchte, eine Überbelastung zu vermeiden.

Auch Tundra Esports mit dem deutschen Spieler Leon „Nine“ Kirilin konnte am ersten DPC-Tag gewinnen. Der Weltmeister siegte mit 2:1 gegen das ersatzgeschwächte OG.