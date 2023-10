Washington - Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown hat mit den Chicago Bears eine historische Negativserie in der US-Profiliga NFL beendet.

Das Team aus dem Bundesstaat Illinois gewann zum Auftakt des fünften Spieltags überraschend deutlich mit 40:20 (27:3) bei den Washington Commanders und feierte damit den ersten Sieg nach saisonübergreifend 14 Niederlagen in Folge. So lange blieben die Bears in ihrer langen Geschichte noch nie sieglos.

Während Wide Receiver St. Brown nur eine Nebenrolle spielte und keinen einzigen Pass fing, trumpften zwei Teamkollegen groß auf. Quarterback Justin Fields, der nach schwachen Leistungen zum Saisonstart heftig in der Kritik stand, warf für 282 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns. Allein drei davon landeten bei Passempfänger DJ Moore.

Die 230 Yards Raumgewinn, die Moore erzielte, waren der zweithöchste Wert, der einem Bears-Receiver jemals in einem einzigen Spiel gelang. Für den vierten Touchdown sorgte Tight End Cole Kmet. Die Bears belegen in der Division NFC North weiterhin den letzten Platz.