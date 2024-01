Springreiter Vogel gewinnt in Florida Großen Preis

Der deutsche Reiter Richard Vogel auf dem Pferd United Touch. Mit dem Pferd Cydello gewann er in Wellington.

Wellington - Deutschlands neuer Top-Reiter Richard Vogel hat in Wellington den Großen Preis gewonnen.

Bei einem ersten Höhepunkt der mehrwöchigen Turnierserie in Florida siegte der 26 Jahre alte Springreiter im Sattel von Cydello vor dem Belgier Nicola Philippaerts mit Derby. Dritte wurde Cathleen Driscoll (USA) mit Idalgo.

Vogel reitet wie im Vorjahr die ersten Monate des Jahres in den USA und verzichtet auf die Weltcup-Turniere in Westeuropa. Der in Marburg lebende Profi ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Springreiter und die Nummer zehn der Weltrangliste.