Versailles - Springreiter Christian Kukuk hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille sicher. Der 34-Jährige aus Riesenbeck blieb mit Checker im Finale ohne Fehler und erreichte als einer von drei Sportlern das Stechen. Er reitet nun gegen den Schweizer Steve Guerdat und Dynamix de Belheme sowie den Niederländer Maikel van der Vleuten und Beauville Z um Gold.

Das deutsche Reiterteam hatte bei diesen Sommerspielen vor dem Schloss Versailles zuvor bereits viermal Edelmetall gewonnen - darunter drei Goldmedaillen. Im Springreiten sicherte Kukuk den Deutschen die erste Einzelmedaille seit Olympia 2004.

Ausgeschieden ist hingegen Philipp Weishaupt. Der 39-Jährige, der ebenfalls in Riesenbeck bei Ludger Beerbaum arbeitet, kassierte in Versailles mit Zineday fünf Strafpunkte. Bereits in der Qualifikation war am Vortag Richard Vogel ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Marburg sammelte mit United Touch zwölf Strafpunkte und verfehlte das Finale deutlich.