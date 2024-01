Springreiter Dreher Vierter beim Weltcup in Basel

Hans-Dieter Dreher mit seinem Pferd Elysium war in Basel als Vierter bester Deutscher.

Basel (dpa) – - Beim internationalen Weltcup-Springturnier in Basel hat Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium als Vierter das beste deutsche Ergebnis erzielt. Im Stechen der besten acht Paare ging Dreher als letzter Starter in den Parcours, leistete sich aber an Sprung zwei einen Fehler.

Den Sieg bei dieser Weltcup-Etappe sicherte sich der Belgier Pieter Devos auf seiner Stute Mom’s Toupie de la Roque. Der belgische Olympiareiter blieb im Stechen fehlerfrei und absolvierte den Parcours in 36,94 Sekunden. Die Plätze zwei und drei gingen in die Schweiz und nach Österreich: Janika Sprunger benötigte mit Orelie 40,19 Sekunden für den Stechparcours, Max Kühner und Eic Cooley Jump the Q waren zwar fast eineinhalb Sekunden schneller als der Sieger, mussten aber einen Abwurf verbuchen.

Mit einer fehlerfreien Runde im Umlauf hatte sich auch Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa für das Stechen qualifiziert, aber das Paar stürzte im Stechen an einem Oxer-Hindernis und konnte das Springen nicht beenden.

Im Weltcup-Ranking liegt nun der Schwede Henrik von Eckermann mit 75 Punkten nach zehn von 14 Etappen an der Spitze. Bester Deutscher ist Dreher als Neunter mit 45 Punkten. Die besten 18 Paare der Westeuropa-Liga erreichen das Finale vom 16. bis 20. April in Riad.