Mechelen - Beim Weltcup-Turnier der Springreiter im belgischen Mechelen hat sich Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Vestmalle des Cotis den Sieg gesichert. Im Stechen der besten zehn Reiter-Pferd-Paare blieb der 52-Jährige fehlerfrei und absolvierte den Parcours in 36,14 Sekunden. Nur acht Hundertstelsekunden langsamer war der Belgier Gilles Thomas auf Ermitage Kalone. Auch die Plätze drei und vier gingen an Springreiter aus dem gastgebenden Land: Pieter Devos wurde auf Casual in 36,26 Sekunden Dritter, Platz vier nahm Gregory Wathelet auf Bond Jamesbond de Hay ein.

Der dreimalige Weltcup-Finalist Dreher erklärte nach seinem Sieg: „Ich bin super happy. Ich weiß, dass ich ein schnelles Pferd habe, wir haben alles riskiert und es hat funktioniert.“

Sandra Auffarth (Ganderkesee) und Quirici haben sich ebenfalls für das Stechen qualifiziert, mussten aber einen Abwurf im Stechparcours notieren und belegten am Ende Platz neun. Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Cala Mandia und Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) auf Otello de Guldenboom haben dagegen den Einzug ins Stechen verpasst: Eckermann leistete sich im Umlauf vier Strafpunkte, bei Deußer waren es 16.

Dreher verbessert sich in der Weltcup-Wertung

40 internationale Spring-Paare sind in diesem Weltcup-Springen an den Start gegangen. Für den Sieger gab es eine Prämie von 82.500 Euro. Außerdem hat sich Hans-Dieter Dreher mit seinem Sieg in Mechelen auf Platz vier des Weltcup-Rankings verbessert. Auf seinem Konto stehen aktuell 51 Punkte. In Führung liegen mit jeweils 60 Punkten der Brite Robert Whitaker und der Franzose Kevin Staut.

Insgesamt stehen in dieser Saison 14 Weltcup-Etappen für die Springreiter der Westeuropa-Liga auf dem Programm, Mechelen war die neunte Etappe. Im Januar treffen sich die internationalen Springreiter zur zweiten deutschen Etappe in Leipzig. Der Weltcup der Springreiter wird seit 1978 ausgetragen. Zum ersten Mal findet das Weltcup-Finale Anfang April in Basel statt.