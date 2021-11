Spiele des deutschen Teams in Innsbruck ohne Zuschauer

Innsbruck - Wegen des erneuten Corona-Lockdowns in Österreich muss das deutsche Tennis-Team seine Davis-Cup-Spiele in Innsbruck ohne Zuschauer austragen. Das teilten die Veranstalter mit.

Das deutsche Herren-Team tritt in der Vorrundengruppe F am 27. und 28. November gegen Serbien und Österreich an. In Österreich dürfen Spitzensportveranstaltungen ab Montag zwar weiterhin stattfinden, aber aufgrund der Corona-Pandemie nur noch vor leeren Rängen. In der Final-Woche des Davis Cups spielt in Innsbruck auch die Gruppe C mit Frankreich, Großbritannien und Tschechien.

Die deutschen Herren treten ohne Topspieler Alexander Zverev an.