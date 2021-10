Spaniens Basketball-Star Pau Gasol hört auf

Barcelona - Der spanische Basketball-Star Pau Gasol hat das Ende seiner Karriere bekanntgegeben.

„Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich mit dem Basketball-Profi aufhöre. Das ist eine schwierige, aber wohlüberlegte Entscheidung“, erklärte der 41 Jahre alte Center am Dienstagabend in Barcelona. Er habe aufhören wollen, bevor „ich auf Krücken gehen muss“, meinte der Mann, der als einer der besten europäischen Spieler der Geschichte gilt und neben anderen Erfolgen zwei NBA-Titel gewann und mit Spanien 2006 Weltmeister und 2009, 2011 und 2015 Europameister wurde.

Beim Rückblick auf seine Karriere vergoss Gasol vor den zahlreich erschienenen Journalisten, Kollegen und Freunden im Gran Teatre del Liceu in Barcelona mehrfach Tränen - unter anderem als er von seinem früheren Kollegen Kobe Bryant erzählte. Mit dem US-Amerikaner, der im Januar 2020 bei einem Helikopterunfall ums Leben kam, gewann Gasol mit den Los Angeles Lakers seine zwei NBA-Titel.

Gasol, der in diesem Jahr zum Abschluss seiner Karriere zu seinem ersten Verein FC Barcelona (1999-2001) zurückgekehrt war, spielte 20 Jahre lang in der NBA. Er trug die Trikots der Memphis Grizzlies, der Lakers, der Chicago Bulls, der San Antonio Spurs, der Milwaukee Bucks und der Portland Trail Blazers. Mit der spanischen Nationalmannschaft nahm er - zum Teil an der Seite seines jüngeren Bruders Marc (36) - fünfmal an Olympischen Spielen teil. Dabei gewann er zwei Silber- und eine Bronzemedaille.