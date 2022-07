Spanien-Rundfahrt ohne Tour-Zweiten Pogacar

Frankfurt/Main - Die Spanien-Rundfahrt Vuelta wird in diesem Jahr ohne den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar stattfinden.

Das geht aus einer Mitteilung seines Teams UAE-Emirates hervor. Der 23 Jahre alte Slowene Pogacar, der bei der abgelaufenen Tour de France Zweiter hinter Jonas Vingegaard aus Dänemark wurde, wird sich stattdessen im späten Sommer und im Herbst auf Ein-Tages-Rennen konzentrieren.

Sein nächster Start ist am 30. Juli beim San Sebastian Classic, danach sind vor der Straßenrad-WM noch mehrere Teilnahmen bei verschiedenen Grand-Prix-Wettbewerben eingeplant. Die Vuelta mit Start in den Niederlanden und Finale in Madrid dauert in diesem Jahr vom 19. August bis zum 11. September. Eigentlich war Pogacar für einen Start bei der dritten großen Landesrundfahrt des Jahres 2022 eingeplant.