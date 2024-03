Die Olympischen Spiele rücken für die deutschen Handballer immer näher. Schon am Samstag könnte sich die DHB-Auswahl ihr Ticket sichern.

So qualifizieren sich Deutschlands Handballer für Olympia

Hannover - Nach dem Auftaktsieg gegen Algerien steht für Deutschlands Handballer an diesem Samstag beim Olympia-Qualifikationsturnier das zweite Gruppenspiel an. Die DHB-Auswahl trifft um 14.30 Uhr (ZDF und Dyn) in Hannover auf Kroatien, das sich zum Start gegen Österreich durchsetzen konnte. Die zwei besten Teams der Vierergruppe sichern sich ein Ticket für die Sommerspiele.

Um die Olympia-Teilnahme vorzeitig perfekt zu machen, muss Deutschland gegen die Kroaten gewinnen. Dadurch hätte das DHB-Team vier Zähler und wäre Tabellenführer. Kroatien stünde weiterhin bei zwei Punkten. Verpasst Österreich anschließend einen Sieg gegen Algerien, ist Deutschland qualifiziert. Denn:

- Ringt Außenseiter Algerien im Abendspiel (17.30 Uhr) den favorisierten Österreichern ein Remis ab, hätten beide Mannschaften einen Punkt auf dem Konto. Da es für einen Sieg zwei Zähler gibt, könnten die Teams selbst mit einem Erfolg am abschließenden Spieltag am Sonntag nicht mehr an Deutschland vorbeiziehen.

- Auch wenn Algerien die Überraschung schafft und Österreich besiegt, ist Deutschland sicher für die Sommerspiele qualifiziert. Die Nordafrikaner könnten dann zwar mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen Kroatien noch auf vier Punkte kommen - der Balkanstaat wäre dann aber genau wie Österreich mit weniger Punkten raus.