Die Dominatorin des alpinen Snowboard-Weltcups schafft es auch in Pamporowo ins Finale. Der Sieg geht an eine tschechische Ausnahmeathletin. Die deutschen Männer enttäuschen.

Pamporowo - Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister ist ein weiteres Mal in ihrer bislang so starken Saison auf das Podest gefahren.

Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin wurde im ersten von zwei Parallelslaloms in Pamporowo am Samstag Zweite. Im Finale des Events in Bulgarien musste sie sich nur der Tschechin Ester Ledecka geschlagen geben. Die zweimalige Olympiasiegerin ist auch im alpinen Ski-Weltcup unterwegs und bestritt ihr erstes Snowboard-Rennen in diesem Winter.

Hofmeister führt das Gesamtklassement der Raceboarderinnen weiter souverän an. Vier der bisherigen sechs Einzelrennen in dieser Saison hat die Athletin vom WSV Bischofswiesen gewonnen.

Bei den Männern siegte am Samstag der Italiener Daniele Bagozza. Kein Deutscher schaffte es in die Finalläufe. Am Sonntag steht in Pamporowo noch ein weiterer Parallelslalom an.