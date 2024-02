Deutschlands Top-Snowboarderin Hofmeister steht kurz vor dem erneuten Triumph in der Alpin-Gesamtwertung. In Polen gewinnt die Oberbayerin - und profitiert von einer schwächelnden Rivalin.

Snowboarderin Hofmeister gewinnt Weltcup in Polen

Setzte sich in Polen durch: Ramona Hofmeister.

Krynica - Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister steht kurz vor dem Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung. Die Athletin aus Oberbayern siegte beim Parallel-Riesenslalom von Krynica in Polen und baute ihren Vorsprung an der Spitze des Klassements aus. Die Olympia-Dritte von 2018 setzte sich vor Julie Zogg aus der Schweiz und der Niederländerin Michelle Dekker durch. Hofmeister feierte den 20. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

„Unglaublich! Das Rennen war so eng und die Bedingungen waren nicht einfach“, sagte Hofmeister. „Ich wollte heute ein paar Punkte sammeln für die Gesamt und die PGS-Wertung. Aber dass es so hinhaut, ist natürlich richtig geil.“

Vor den drei letzten Rennen des Winters hat die 27-Jährige nun einen deutlichen Vorsprung im Kampf um die große Kristallkugel. In der Disziplinwertung übernahm sie zudem wieder die Spitze, weil die zuvor führende Japanerin Tsubaki Miki in der Qualifikation patzte und die K.o.-Runde verpasste.

Beim zweiten Rennen in Krynica am Sonntag kann Hofmeister nun theoretisch bereits die vorzeitigen Triumphe in der Gesamt- und Disziplinwertung klarmachen.