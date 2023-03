Beyond the Summit/dpa

Los Angeles - Zum Auftakt des Smash-Turniers Ultimate Summit 6 hat Edgar „Sparg0“ Valdez in der Kategorie Squad Strike gesiegt. Im Finale bezwang das 17-jährige Wunderkind den Veteranen Leonardo „MkLeo“ Lopez Perez mit 3:2.

Die Partie schien zunächst früh zu enden. MkLeo legte dominant mit 2:0 vor. Die drohende Niederlage schüchterte Sparg0 nicht ein. Erst gelang ihm ein souveräner Ausgleich, darauf folgte der Sieg nach einer Zitterpartie in Runde Fünf. Beide Profis marodierten ungeschlagen durch die Gruppenphase, büßten je nur eine Runde ein.

Squad Strike zählt zu den Nebenevents, ähnlich wie Freundschaftsspiele, von Smash Ultimate Summit 6. Dabei treten Spieler mit drei Charakteren mit jeweils einem Leben gegeneinander an. Das Hauptkategorie Single Brackets begann erst am Folgetag.

Der Summit 6 ist das vorerst letzte Smash-Bros-Turnier von Beyond the Summit. Die 2012 gegründete E-Sport-Produktionsfirma, die Turniere in diversen E-Sport-Disziplinen organisiert hat, gab jüngst bekannt, dass sie ihre Belegschaft entlassen und künftige Pläne überdenken werde. Grund dafür seien finanzielle Engpässe, auch wegen der Corona-Pandemie.