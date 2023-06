Slalomkanutin Lilik gewinnt Weltcup in Tacen

Tacen/Slowenien - Elena Lilik hat den Weltcup der Slalomkanuten im slowenischen Tacen gewonnen. Nach ihrem Heimsieg beim Saisonauftakt in Augsburg im Kajak siegte die 24-Jährige von den Kanuschwaben Augsburg am Freitag nun im Canadier.

Mit 3,3 Sekunden Vorsprung setzte sie sich vor der Ukrainerin Viktoria Us durch. Dritte wurde die Slowenin Eva Alina Hocevar. „Ich hatte einen guten Halbfinallauf und wusste daher, dass ich die Strecke gut fahren kann. Am Start hatte ich deshalb einfach Bock auf den Lauf. Ich glaube, am Ende war es das Rezept dafür“, sagte Lilik.