Vor einem Jahr hat Linus Straßer in Kitzbühel noch gewonnen - diesmal fehlt bei einem extrem knappen Rennen nur wenig zum Siegertreppchen. Der Sieg ging nach Frankreich.

Slalomfahrer Straßer verpasst Podest in Kitzbühel knapp

Kitzbühel - Linus Straßer hat beim Slalom von Kitzbühel die Podestränge knapp verpasst. Ein Jahr nach seinem Sieg auf dem legendären Ganslernhang wurde der derzeit beste deutsche Skirennfahrer Fünfter. Auf Sieger Clement Noel hatte der Münchner 0,28 Sekunden Rückstand; zum Drittplatzierten Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien fehlten gar nur neun Hundertstelsekunden. Platz zwei ging an Alex Vinatzer aus Südtirol (+0,09).

Der 32 Jahre alte Straßer muss damit weiter auf seine erste Top-3-Platzierung des Winters warten. Am Mittwoch hat er in Schladming eine weitere Chance - auch das Nachtevent hatte der Sportler vom TSV 1860 München vor einem Jahr gewonnen. Es ist die Slalom-Generalprobe für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Saalbach-Hinterglemm.

Straßer war im ersten Lauf bei regnerischem Wetter und angefeuert von den Edelfans Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller nur die neuntbeste Zeit gefahren. Im Finale machte er - weil unter anderem die beiden Halbzeit-Führenden schwer patzten - dann zwar noch vier Ränge gut. Für einen Platz auf dem Podium reichte es dennoch nicht.