Starker Wind macht eine Austragung des Skisprung-Weltcups am Sonntag unmöglich. Bis zur Vierschanzentournee sind es nur noch drei Wochenenden.

Ruka - Das zweite Weltcup-Skispringen im finnischen Ruka ist aufgrund von starkem Wind abgesagt worden. Der Wettbewerb am Sonntag wurde zunächst zweimal um 20 Minuten verschoben und anschließend komplett gestrichen. Bereits die Qualifikation am Morgen hatte nicht stattfinden können. Auch die Nordischen Kombinierer konnten bei Windgeschwindigkeiten von zehn Meter pro Sekunde nicht von der Schanze springen.

Am Samstag hatte es bei komplizierten Bedingungen immerhin für einen Durchgang gereicht. Olympiasieger Andreas Wellinger schaffte es nach seinem Fehlstart in Lillehammer auf Rang sieben. Den Sieg sicherte sich erneut der im Weltcup führende Slowene Anze Lanisek mit einem Satz auf 142 Meter. Zweiter wurde Ren Nikaido aus Japan vor dem Slowenen Domen Prevc. Der deutsche Hoffnungsträger Philipp Raimund war im ersten Durchgang ausgeschieden.

Ersatz-Wettbewerb wird geprüft

Bis zur Vierschanzentournee (ab 29. Dezember) sind es noch drei Wochenenden. In der kommenden Woche geht es ins polnische Wisla, danach folgen Wettbewerbe in Klingenthal sowie in Engelberg in der Schweiz. Über einen möglichen Ersatz-Wettbewerb für Ruka will der Weltverband Fis noch informieren.