Lillehammer - Die beiden besten deutschen Skispringer, Karl Geiger und Andreas Wellinger, haben beim Weltcup in Lillehammer eine Nullnummer hingelegt. Die beiden Mixed-Weltmeister Geiger (114,5 Meter) und Wellinger (112,5) kamen am Donnerstag nicht über die Ränge 37 und 42 hinaus.

„Ich habe echt einen miesen Sprung gemacht. Dann ist die Schanze gnadenlos. Das ärgert mich richtig, ich bin grad ziemlich stinkig“, kommentierte der 30 Jahre alte Geiger in der ARD. „Karl hat den Sprung komplett versemmelt“, stellte Bundestrainer Stefan Horngacher fest.

Frustriert war auch Wellinger, der in dem Olympia-Ort von 1994 nach seinem Qualifikations-Aus am Montag schon wieder die Weltcup-Punkte verpasste. „Lillehammer und ich - irgendwie muss ich einen Weg finden, dass wir nächstes Jahr Freunde werden“, sagte der Olympiasieger von Pyeongchang. Wellinger war in der vergangenen Woche krank und hatte die Wettbewerbe in Oslo angeschlagen absolviert. Seit Montag wird in Lillehammer gesprungen. Ab Freitag geht es mit dem Fliegen in Vikersund weiter.