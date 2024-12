Katharina Schmid führt im Gesamtweltcup der Skispringerinnen. In Engelberg ist eine Athletin aber stärker als die Oberstdorferin.

Skispringerin Schmid weiter stark: Platz zwei in Engelberg

Engelberg - Skispringerin Katharina Schmid hat ihre Ausnahmeform erneut unter Beweis gestellt. Die 28-Jährige musste sich bei ihrem zweiten Platz beim Weltcup im schweizerischen Engelberg nur der slowenischen Siegerin Nika Prevc geschlagen geben. Schmid sprang 135 und 123,5 Meter weit. Damit verwies sie die Norwegerin Thea Minyan Bjoerseth auf Rang drei. Prevc gelang im ersten Durchgang ein Fabelsprung auf 140 Meter.

Den Gesamtweltcup führt Schmid allerdings weiter vor Prevc an. Von nun fünf Einzelspringen in dieser Saison hat die Oberstdorferin drei gewonnen. In den anderen beiden Wettbewerben wurde sie Zweite. Als zweitbeste Deutsche landete Selina Freitag auf dem achten Platz.