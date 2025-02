Hinzenbach - Skispringerin Selina Freitag hat ihre gute Form unter Beweis gestellt und ist wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Trondheim auf Kurs. Die 23-Jährige belegte auf der Normalschanze im österreichischen Hinzenbach Rang zwei und musste sich nach Sprüngen auf 91 und 91,5 Meter nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Diese sprang zwar in beiden Durchgängen nicht ganz so weit, erhielt aber deutlich bessere Noten.

Ebenfalls auf dem Podium landete Jacqueline Seifriedsberger aus Österreich. Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid kam nicht über Rang neun hinaus. Deutschlands beste Skispringerin, die exzellent in den Winter gestartet war, sucht vor den am Mittwoch in Norwegen beginnenden WM-Titelkämpfen noch nach ihrer Form. Im Gesamtweltcup rückt Freitag immer näher an ihre Teamkollegin Schmid heran. Die Slowenin Prevc führt mit deutlichem Polster.