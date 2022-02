Ski-Freestylerin Eichinger beeindruckt von Olympia-Anlage

Jae C. Hong/AP/dpa

Peking - Deutschlands beste Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger ist von der olympischen Big-Air-Anlage in einem ehemaligen Stahlwerk westlich von Peking beeindruckt.

„Es ist kaum zu glauben, was sie hier gebaut haben. Das ist größer als eine Skisprungschanze. Das sieht perfekt aus“, sagte die 20-Jährige aus Sankt Oswald nach der Besichtigung. Am 4. Februar darf Eichinger erstmals zum Training auf die Anlage.

Am 8. Februar werden die Medaillen vergeben. „Für mich ist dabei sein schon mal alles. Top 15 wäre megageil. Mal schauen, was am Ende herauskommt“, sagte Eichinger. Bei ihrer olympischen Premiere äußerte sie sich zudem positiv über die Organisation der Spiele.

Die Anlage liegt etwa 50 Busminuten westlich des Olympiastadions und ist das erste permanente Big-Air-Stadion der Welt. Sie wurde auf dem Gelände einer früheren Stahlhütte der Shougang-Gruppe gebaut und im November 2019 fertiggestellt. Bei den Winterspielen werden dort die Big-Air-Wettbewerbe der Männer und Frauen im Ski-Freestyle und im Snowboard ausgetragen.