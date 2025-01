Lindsey Vonn will in Cortina d'Ampezzo ihre zweite Karriere beenden.

Cortina d'Ampezzo - Ausnahme-Skirennfahrerin Lindsey Vonn will ihre zweite Athleten-Karriere noch maximal ein weiteres Jahr fortsetzen. Dann stehen in Cortina d'Ampezzo auf einer ihrer Lieblingsstrecken die Olympischen Winterspiele an. „Darüber hinaus würde ich es nie machen“, sagte die 40 Jahre alte Amerikanerin der Nachrichtenagentur AP. „Das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden.“

Vonn war zuletzt nach fast sechsjähriger Pause in den Weltcup zurückgekehrt. Trotz einer Teilprothese im Knie überzeugte sie bei ihren ersten Rennen, wurde zuletzt in St. Anton Sechste in der Abfahrt und Vierte im Super-G.

Glimpflicher Trainingssturz auf Lieblingspiste

Beim Weltcup just in Cortina an diesem Wochenende trauen ihr manche Beobachter einen Podestrang zu. Im ersten Training am Donnerstag stürzte sie, erlitt dabei aber laut eigenen Angaben nur ein paar Schrammen und keine schweren Blessuren.

Seit die Olympiasiegerin von 2010 und zweimalige Weltmeisterin im Herbst angekündigt hatte, wieder Rennen zu fahren, war über ein mögliches Olympia-Ziel im nächsten Winter spekuliert worden. „Ich denke definitiv darüber nach und hoffe, dass ich es dahin schaffe“, sagte sie nun.