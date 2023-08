Berlin - SK Gaming Prime hat es ins Viertelfinale des League-of-Legends-Turniers EMEA Masters geschafft. Der zweite deutsche Vertreter Unicorns of Love: Sexy Edition ist indes in der Gruppenphase ausgeschieden.

Beide deutschen Vertreter starteten mit einer Niederlage in die Gruppenphase des Turniers. Für SK lief es danach jedoch reibungslos: Am letzten Spieltag reichte dem amtierenden Prime-League-Meister ein Sieg in der zweiten Partie, um in die K.o.-Runde des Turniers vorzurücken.

Für die Einhörner, die in der Frühjahrs-Auflage des Turniers noch im Halbfinale standen, ging die Reise bereits in der Gruppenphase zu Ende. Am entscheidenden Spieltag waren in der Gruppe alle Teams gleichauf. Die Hamburger konnten zwar noch zwei Siege einfahren, mussten nach der Niederlage gegen Movistar Riders aus Spanien aber ums Weiterkommen zittern.

Die Chance auf einen Tiebreaker war bis zum letzten Duell der Gruppe noch da - der Sieg des französischen Team Go gegen den türkischen Vertreter Nasr Turkey bedeutete dann aber das endgültige Aus für die Einhörner. Damit verbleibt SK als einziges deutsches Team im Turnier.