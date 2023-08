Zwei Wochen vor dem Start der US Open haben Jannik Sinner und Jessica Pegula in Kanada Turniersiege gefeiert. Beide Finals waren dabei eine klare Sache.

Frank Gunn/The Canadian Press via AP/dpa

Der Italiener Jannik Sinner hat das Turnier in Toronto gewonnen.

Toronto - Jannik Sinner hat zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen und in Toronto im FInale Alex de Minaur bezwungen.

Der 21 Jahre alte Italiener aus Südtirol gewann 6:4, 6:1 gegen den Australier und holte seinen insgesamt achten Sieg auf der ATP-Tour. „Das bedeutet viel. Es ist ein großartiges Ergebnis“, sagte Sinner im Anschluss an den Final-Erfolg bei dem mit 6,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier zwei Wochen vor dem Start der US Open.

Auch Jessica Pegula geht mit Schwung in das letzte Grand Slam des Jahres. Die US-Amerikanerin gewann beim WTA-Turnier in Montreal ihr Finale gegen Ljudmila Samsonowa aus Russland in nur 49 Minuten 6:1, 6:0.