Zum 14. Mal in Serie gewinnen die Edmonton Oilers in der NHL ein Spiel. Den kanadischen Rekord hat Draisaitls Team bereits geknackt, ein anderer ist in Reichweite.

Edmonton - Die Edmonton Oilers haben ihre Rekord-Serie in der NHL ausgebaut und sind nur noch drei weitere Erfolge vom Allzeit-Rekord in der besten Eishockey-Liga der Welt entfernt. Das 4:1 gegen die Columbus Blue Jackes war der 14. Sieg in Serie für die Mannschaft um Leon Draisaitl, der am Abend (Ortszeit) eine Vorlage beisteuerte. Den Rekord für die längste Siegesserie einer kanadischen Mannschaft haben die Oilers damit ausgebaut, zum Bestwert der Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen in Serie aus der Saison 1992/1993 fehlt auch nicht mehr viel.

Tim Stützle steuerte beim 4:1 seiner Ottawa Senators eine Vorlage bei. Für die Mannschaft aus der kanadischen Hauptstadt war es der vierte Sieg aus den vergangenen sechs Partien.