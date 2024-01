Nach dem Einzug in den Super Bowl feiern Talyor Swift und Travis Kelce gemeinsam auf dem Rasen. Ob sich die Szene in Las Vegas wiederholen kann, ist offen - unmöglich ist es nicht.

Las Vegas - Nach dem Einzug in den Super Bowl gab es für Travis Kelce einen öffentlichen Kuss von Taylor Swift. Mit einem Touchdown hatte der NFL-Profi großen Anteil am 17:10-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens und die Chance auf die Titelverteidigung in Las Vegas.

Bei der Siegerehrung in Baltimore hatte er seine Freundin mit einer kurzen Gesangseinlage zum Lachen gebracht, die Spielzüge der Chiefs hatte Swift zuvor aufgeregt aus der Loge verfolgt und bejubelt. Doch während Kelce am 11. Februar sicher in der Glücksspielmetropole sein wird und gegen die San Francisco 49ers den dritten Titel binnen fünf Jahren gewinnen will, ist der Besuch von Pop-Superstar Swift unklar - gut 24 Stunden vor Spielbeginn steht bei ihr ein Konzert in Tokio im Kalender.