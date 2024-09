Hua Hin - Tennisspielerin Laura Siegemund hat die Chance auf den dritten Einzel-Titel ihrer Karriere. Die 36-Jährige erreichte beim WTA-Turnier in Hua Hin in Thailand das Finale. Die Schwäbin gewann im Halbfinale 6:3, 6:3 gegen die Niederländerin Arianne Hartono. Im Endspiel der mit 267.000 Dollar dotierten Veranstaltung trifft Siegemund auf Rebecca Sramkova aus der Slowakei.

Die im Doppel sehr erfolgreiche Siegemund konnte im Einzel 2016 das Turnier in Bastad und 2017 das stets stark besetzte Turnier in Stuttgart gewinnen. Darüber hinaus stand die 99. der Weltrangliste in zwei Einzel-Finals, zuletzt im vergangenen Jahr in Warschau.