Jönköping - Nach einer rund 90-minütigen Schlacht im Finale streckte er die nächste Trophäe in seiner Sammlung in die Luft: Joona „Serral“ Sotala hat die internationale Sommerausgabe der ESL Starcraft 2 Masters gewonnen.

„Das ist ein absolut fantastisches Gefühl“, sagte Serral mit ruhiger Stimme und dem Pokal in den Händen im Gewinnerinterview. „Am Anfang lief es wirklich gut, aber GuMiho hat richtig gut gekämpft. Ich hatte nicht erwartet, dass es so knapp wird“, sagte er weiter.

Es war ein dominantes Turnier von Serral. Insgesamt gab der Finne bei dem Finalevent im schwedischen Jönköping nur drei Maps aus der Hand, zwei davon im Finale gegen den Südkoreaner Koh „GuMiho“ Byung-jae (4-2).

Julian „Lambo“ Brosig schaffte es in die Top 12. In der vierten Runde der Upper Bracket verlor der Deutsche gegen den Südkoreaner Park „Dark“ Ryung-woo (0-3).„Ich habe mein Bestes gegeben, aber Dark war heute ein bisschen zu gut für mich“, schrieb Lambo nach dem Turnier auf seinem Twitter-Kanal. „Insgesamt habe ich mich in der Lan-Umgebung sehr wohl gefühlt und in den meisten Partien gut gespielt“, resümierte er sein Turnier.