Serena Williams in Eastbourne im Doppel-Halbfinale

Eastbourne - Tennis-Superstar Serena Williams hat nach einem Jahr Pause auch ihre zweite Partie gewonnen.

Die US-Amerikanerin besiegte beim WTA-Turnier in Eastbourne im Doppel an der Seite von Ons Jabeur aus Tunesien die Japanerin Shuko Aoyama und Hao-Ching Chan aus Taiwan 6:2, 6:4. Im Halbfinale trifft das Duo auf Aleksandra Krunic aus Serbien und die Polin Magda Linette.

Die 23-malige Gewinnerin von Grand-Slam-Turnieren will sich in Eastbourne für den Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) einspielen. Die 40-Jährige erhält dafür eine Wildcard. Mit einem weiteren Erfolg in Wimbledon kann sie den Grand-Slam-Rekord der Australierin Margaret Court (24 Titel) einstellen. Williams hat dort bislang sieben Mal gewonnen.