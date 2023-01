Selenskyj gegen russische Sportler bei Olympia 2024

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut gegen eine Teilnahme russischer Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ausgesprochen. Das berichtete Selenskyj nach einer telefonischen Unterredung mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron.

„Wir haben über diplomatische Schritte zur Beendigung des Kriegs gesprochen“, twitterte Selenskyj. „Und ich habe betont, dass Athleten aus der Russischen Föderation keinen Platz bei @Paris 2024 haben sollten.“

Selenskyj hatte bereits Mitte Dezember nach einem Gespräch mit Thomas Bach, Chef des Internationalen Olympischen Komitees, einen dauerhaften Ausschluss Russlands von internationalen Sportereignissen gefordert.

Ein Olympia-Gipfel am 9. Dezember hatte den Athleten aus Russland und Belarus die Tür zur Rückkehr in internationale Sportwettkämpfe trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geöffnet. Die Gipfel-Teilnehmer hatten einstimmig dafür votiert, einen Antrag des asiatischen Dachverbandes OCA zu prüfen, der Sportlerinnen und Sportlern der beiden Länder eine Teilnahme an seinen Wettbewerben unter neutraler Flagge und ohne Abspielen der Hymnen ermöglichen will.

Bedingung ist laut IOC, dass diese Athleten die olympische Charta und die bestehenden Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine respektieren.