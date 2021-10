Seidenglanz neue DESG-Sportdirektorin

Berlin (dpa) - Nadine Seidenglanz ist neue Sportdirektorin der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft.

Das gab am Freitag zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell DESG-Präsident Matthias Große bekannt. „Ich freue mich, dass die DESG in ihrer Verbandsgeschichte nun erstmalig eine Frau an der Spitze der sportlichen Leitung hat. Nach monatelangem juristischen Hin und Her ist der Weg frei, dass Nadine Seidenglanz endlich den Titel Sportdirektorin tragen kann“, sagte Große.

Die 37 Jahre alte ehemalige Eisschnellläuferin ist seit dem 15. August 2020 in einer Führungsposition der DESG. Bisher war sie die Generalbevollmächtigte des Präsidenten für den sportfachlichen Bereich. „Wir starten nun voll durch in die Olympia-Saison. Es ist ein schönes Gefühl, für die DESG alles zu tun, damit wir sportlich das Maximum auf dem Weg nach Peking herausholen können“, sagte Seidenglanz mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in China.