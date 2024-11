Franz Wagner erzielte in Phoenix bereits zum achten Mal hintereinander mindestens 20 Punkte – ein Novum in seiner Karriere.

Phoenix - Die Orlando Magic eilen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter von Erfolg zu Erfolg. Angeführt vom erneut starken Franz Wagner feierte das Team aus Florida bei den Phoenix Suns durch das 109:99 den sechsten Sieg nacheinander. Weltmeister Wagner war mit 32 Punkten, acht Assists und fünf Rebounds klar der beste Mann auf dem Feld und rechtfertigte so die Auszeichnung zum Spieler der Woche in der Eastern Conference, die er kurz vor der Partie erhalten hatte.

„Es ist ganz einfach, Franz trifft die wichtigen Dinger“, sagte Teamkollege Goga Bitadse schon in der Halbzeitpause. Sekunden zuvor hatte der jüngere der Berliner Wagner-Brüder die Magic mit einem Dreier erstmals mit 16 Punkten in Führung gebracht. Und die gab Orlando auch nicht mehr ab. Wie schon während der gesamten Siegesserie glänzten die Magic auch in Arizona mit ihrer starken Verteidigung, die den Gegner zum siebten Mal in Folge unter der 100-Punkte-Marke hielt.

Franz’ Bruder Moritz steuerte von der Bank neun Zähler und sechs Rebounds bei, auch der deutsche Rookie Tristan da Silva lieferte eine ordentliche Vorstellung ab. Topscorer für die Suns, die weiterhin auf ihren verletzten Superstar Kevin Durant verzichten mussten, war Point Guard Tyus Jones mit 18 Punkten. Mit neun Siegen und sechs Niederlagen liegt Orlando im Osten hinter den noch ungeschlagenen Cleveland Cavaliers und Meister Boston Celtics auf Rang drei, Phoenix ist im umkämpften Westen Fünfter.