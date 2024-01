Für die Schwimm-WM in Katar sind keine sogenannten unabhängigen neutralen Athleten aus Russland gemeldet.

Doha - Die Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar werden ohne russische Sportlerinnen und Sportler stattfinden.

Für die Wettkämpfe sind keine sogenannten unabhängigen neutralen Athleten mit russischer Herkunft gemeldet, wie der Weltverband World Aquatics am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Dagegen sind vier Schwimmerinnen oder Schwimmer sowie eine Synchronschwimmerin als unabhängige neutrale Athleten gemeldet, die zuvor für Belarus gestartet waren. Ihre Namen gab World Aquatics nicht bekannt. Die Anmeldefrist für Sportlerinnen und Sportler für die Titelkämpfe, die am 2. Februar in Doha beginnen, ist bereits abgelaufen.

Neutrale Sportlerinnen und Sportler

Im vergangenen September hatte World Aquatis beschlossen, die zuvor wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgeschlossenen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter bestimmten Kriterien als neutrale Sportlerinnen und Sportler wieder zuzulassen. Zu den Kriterien zählen: keine aktive Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine, kein Abspielen der Hymnen, kein Präsentieren der Nationalflaggen sowie gewisse Anti-Doping-Maßnahmen. Zudem darf nur jeweils ein Athlet oder eine Athletin aus Russland und Belarus in einem Wettbewerb starten.

Auch bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Paris dürfen einzelne Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter bestimmten Bedingungen dabei sein.